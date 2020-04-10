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Fransa'da koronavirüsten ölenler üzerinden ticaret!
Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'nın en büyük gıda, meyve ve sebze hali morga çevrildi. Koronavirüsten vefat edenin yakınlarının 250 Euro ödediği, cenazenin 6 günden fazla morgda kaldığı her gün için 35 Euro, yakınını görmek için ise fazladan 50 Euro ödendiği bildirildi.
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