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Fransa'da ilaç sıkıntısı

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Giriş: 14.06.2023 15:55
Fransa'da ilaç kıtlığı yaşanıyor.. Cumhurbaşkanı Macron tedbir olarak 50 kritik ilacın üretimini ülkede yapma kararı aldı. A Haber muhabiri Ömer Aydın ayrıntıları aktardı.
Fransa’da ilaç sıkıntısı
Fransa'da ilaç sıkıntısı
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