Fransa’da iki tren çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Kaza anına dair ilk görüntüler A Haber’de

Fransa'nın Strazburg kentinde iki tren çarpıştı. Feci kazada 30'dan fazla kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ömer Aydın kazanın olduğu bölgeden son gelişmeleri aktardı. Aydın, ray atlayan bir tramvayın karşıdan gelen diğer tramvaya çarptığını ifade etti. Öte yandan yaralıların durumuyla ilgili ise, "15 kişinin ağır yaralı olduğu bilgisi elimize ulaşırken kazada ölen kimse bulunmamakta." dedi. Kaza anına dair ilk görüntüler ise A Haber ekranlarında.

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