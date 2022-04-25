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Fransa'da Emmanuel Macron bir kez daha Cumhurbaşkanı oldu

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Giriş: 25.04.2022 00:17
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak. Öte yandan sonuçlar sonrası konuşan Le Pen, “Yenilgiyi kabul ediyoruz, mücadelemi devam ettireceğim.” dedi. Macron ise, seçim galibiyetinin ardından başkent Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin önündeki Champ-de-Mars Meydanı’nda zafer konuşması yaptı. Fransa’nın geleceğini şekillendiren seçimin ayrıntılarını ise, A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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