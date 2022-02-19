Fransa’da adayların İslamofobi yarışı! Aşırı sağın İslam düşmanlığı yarışı

Frans'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday ön plana çıkıyor. Bu adayların ortak noktasıysa İslam düşmanlığı. Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda başörtüsünü yasaklayacağı imasında bulundu. Bir diğer aday Zemmour ezandan rahatsız olduğunu söylerken Macron hükümeti de Fransa İslam'ı adı altında Müslümanları bastırmak için yeni bir çalışma başlattı. İslam karşıtı yeni planın detayları neler? Fransa ülkedeki Müslüman varlığından neden rahatsız?

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