19 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fransa’da adayların İslamofobi yarışı! Aşırı sağın İslam düşmanlığı yarışı
Frans'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday ön plana çıkıyor. Bu adayların ortak noktasıysa İslam düşmanlığı. Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda başörtüsünü yasaklayacağı imasında bulundu. Bir diğer aday Zemmour ezandan rahatsız olduğunu söylerken Macron hükümeti de Fransa İslam'ı adı altında Müslümanları bastırmak için yeni bir çalışma başlattı. İslam karşıtı yeni planın detayları neler? Fransa ülkedeki Müslüman varlığından neden rahatsız?