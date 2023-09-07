Fransa’da acil servis krizi büyüyor

Fransa'da hastanelerin acil servis hizmetleri hiç olmadığı kadar kötü durumda. Doktor eksikliği ve grevler nedeniyle acil servislerin akşam saat 8'den sonra kapanması şehirlerde protestolara neden oluyor. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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