Floyd'un son sözleri yayımlandı

ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun ayrıntıları yayımlandı. Rapora göre Floyd, ırkçı polise "beni öldüreceksin dostum, bırak" diye yalvarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd polis memuru tarafından soğuk kanlılık ile öldürülmüştü.

Floyd'un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları yayımlandı.

Olaya ilişkin bir raporda polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifresine yer verildi.

Rapora göre Floyd polise "beni öldüreceksin dostum, bırak" diye yalvarıyor.

En az 20 defa nefes alamadığını söyleyen Floyd'a polisin verdiği yanıt ise kan donduracak türdendi.

Boynuna basarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin "o zaman konuşmayı kes, bağırma. konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor" sözleriyle yanıtlıyor.

Floyd'un boynuna dakikalarca diz çökerek ölümüne neden olan Chauvin, ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede adam öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor.