Florida’da silahlı saldırı: 9 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırının adresi bu kez Florida eyaleti oldu. Anma günü kutlamaları sırasında, sahil yolunda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi yaralandı.

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