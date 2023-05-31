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Florida’da silahlı saldırı: 9 yaralı

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Giriş: 31.05.2023 08:27
Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırının adresi bu kez Florida eyaleti oldu. Anma günü kutlamaları sırasında, sahil yolunda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi yaralandı.
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Florida’da silahlı saldırı: 9 yaralı
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