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Finlandiya'da görülen kırmızı gökkuşağı görenleri şoke etti

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Giriş: 14.07.2020 18:47
Güncelleme:14.07.2020 19:13
Finlandiya'da nadir görülen kırmızı gökkuşağı oluştu. O anlar kameralara yansıdı...

Finlandiya'da nadir yaşanan bir doğa olayı meydana geldi. Paijanne bölgesinde bir gölün üzerinde kırmızı gökkuşağı oluştu.

Çok nadir görülen kırmızı gökkuşağı o anlarda balık avlayan bir kişinin kameralarına yansıdı.

Uzmanlar kırmızı gökkuşağının normal gökkuşağıyla aynı şekilde oluştuğunu belirttiyor.

Ancak bulutlu hava nedeniyle güneş ışınlarındaki mavi ve yeşil tonlarının yeryüzüne ulaşamadığı, bu nedenle geriye kalan kırmızı ve sarı renklerin
nadir görülen kırmızı gökkuşağını oluşturduğu kaydedildi.

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