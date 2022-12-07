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Finlandiya polisinden terör yandaşlarına engel: İzin veremeyiz kara yönetimden

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 09:03
Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de eylem yapmak istedi. Ancak polis engeline takıldı. Finlandiya polisi "Karar yönetimden" diyerek terör yandaşlarına izin vermedi.
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