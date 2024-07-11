Filistinli esir yaşadıklarını anlattı: Esirlerin içeride yalnızca Allah’ı var

İsrail cezaevlerinde tuttuğu Filistinli esirlere gece gündüz işkence ediyor. Serbest kalan son kurbanlarından biri Gazzeli Muazaz Obyat. Yaşadıkları ve son hali yürekleri dağladı.

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