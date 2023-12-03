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Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Giriş: 03.12.2023 09:05
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