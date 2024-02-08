Filipinler’de heyelan! En az 16 ölü, onlarca yaralı

Filipinler'de şiddetli yağış sel ve toprak kaymasına yol açtı. Ordu arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 40'tan fazla yaralı bir o kadar da haber alınamayan Filipinli bulunuyor. Can kaybıysa 16'dan fazla.

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