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Filipinler’de heyelan! En az 16 ölü, onlarca yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 09:26
Filipinler'de şiddetli yağış sel ve toprak kaymasına yol açtı. Ordu arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 40'tan fazla yaralı bir o kadar da haber alınamayan Filipinli bulunuyor. Can kaybıysa 16'dan fazla.
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