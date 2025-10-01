01 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Dünya Videoları Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı: En az 69 ölü, 150 yaralı
Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı: En az 69 ölü, 150 yaralı

Giriş: 01.10.2025 13:06
Filipinler 6, 9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bölge halkı büyük panik yaşarken çok sayıda yer enkaza döndü. En az 69 kişi hayatını kaybetti 150'den fazla da yaralı var.
