Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı: En az 69 ölü, 150 yaralı

Filipinler 6, 9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bölge halkı büyük panik yaşarken çok sayıda yer enkaza döndü. En az 69 kişi hayatını kaybetti 150'den fazla da yaralı var.

