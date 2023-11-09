Eski İsrail askerinin soykırım itirafı: İsrail ordusu terörist organizasyondur

İsmi Miko Peled olan eski bir İsrail askerinin itirafları yeniden gündeme geldi. Babası da 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları'nda yer alan İsrailli bir general. Eski İsrail ordusu mensubu Miko Peled, ifadelerinde İsrail'in soykırım yapan bir ülke olduğunu belirtiyor. Artık Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden bir aktivist olan Peled, “Doğduğum ülke Filistin'dir' diyor.

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