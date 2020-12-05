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Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan: Türkiye’yi savaşa sokmak istedik

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Giriş: 05.12.2020 21:10
Güncelleme:05.12.2020 21:25
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası ülkesini sert sözlerle eleştirdi. Ermenistan'ın barış müzakerelerini tıkadığını belirten Koçaryan, çok önemli bir itirafta bulundu. Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı "Türkiye’yi savaşa sokmak istedik ama başaramadık" dedi. İşte haberin detayları…

Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin faturasını Başbakan Paşinyan'a keserken ülkenin Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Bakü televizyonunda yer alan bir habere göre Koçaryan, Ermeni yöneticilerin savaşın başlaması için tüm imkanları sundu.

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"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SOKMAK İSTEDİK! BAŞARAMADIK"

Koçaryan, "Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Yaptıklarıyla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırdılar" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın bu ifadeleri Ermenistan'ın çok daha büyük bir planın peşinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Azerbaycan Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak AZERBAYCAN DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİNİ ASKERİ GEÇİT TÖRENİYLE KUTLAYACAK

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