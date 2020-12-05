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Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri A Haber'e konuştu | Başkan Erdoğan ve Türkiye mesajı

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Giriş: 05.12.2020 02:19
Güncelleme:05.12.2020 02:45
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Şeyh Sabri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı namaz sonrası, A Haber'e konuştu, "Caminin izzetini ve azametini namazı kıldırırken hissettim" dedi.

Ayasofya Cammi'nin çok önemli bir misafiri vardı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Davetiyle Ayasofya Camii'nin minberine geçen Şeyh Sabri, Cuma namazını kıldırdı.

İkrime Sabri, namaz çıkışı A Haber ekibinin sorularını yanıtladı.

Dünyadaki her mekanın Müslümanlara mescit olduğunu söyleyen İkrime Sabri, Ayasofya'nın manevi önemine değindi.



"BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ"

Sabri, "Bu dünyada bir kere mescit olarak namaz kılınan her yer, kıyamete kadar mescit olacaktır. Biz de Ayasofya ile ilgili Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruşunu destekliyoruz. Sayın Ali Erbaş'a, hutbeden sonra beni imamet etmeye davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Namaz kıldırırken de bu mescidin izzetini, buradaki şerefini ve azameti hissettim, çok memnun oldum." dedi.

Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan ile görüşmesini hatırlatan Şeyh Sabri, görüşmede Ayasofya, Filistin meselesini konuştuklarını söyledi.



BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞTU?

Sabri, "Görüşmede Ayasofya'nın tekrar cami olarak aslına dönmesi noktasında tebriklerimizi ilettik kendilerine. Aynı zamanda Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanların selamlarını ilettik." şeklinde konuştu.

Şeyh Sabri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine de sitem etti.

Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin mescidi, Filistin meselesi sadece Filistinlilerin meselesi değil. Bu konu bütün Müslümanların davası. O yüzden en büyük arzumuz İsrail'in Filistin ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalinin bir an önce son bulmasıdır." ifadelerine yer verdi.



İSRAİL'E TEPKİ

Mescid-i Aksa İmamı, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Batı Şeria'daki yeni Yahudi yerleşimlerine de tepki gösterdi ve "Bu yapılan evlerin hepsi kanunsuz karşı bir şekilde yapılan ve bizim haklarımıza tecavüz eder bir şekilde yapılan yapılardır. Bunların hiçbiri de daimi olmayacaktır ve ayakta kalmayacaktır." açıklamasını yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE MESAJI

Şeyh Sabri, başta Başkan Erdoğan olmak üzere Türk halkının Filistin'in özgürlük mücadelesine olan desteğine minnettar olduklarını söyledi.

Sabri, "Sayın Erdoğan ve Türk halkının daima Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının yanında bulundukları için çok müteşekkiriz ve çok dua ediyoruz. Allah razı olsun." mesajı verdi.

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