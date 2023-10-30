Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton Gazze'de ateşkese karşı çıktı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze için ateşkes çağrılarına karşı çıktı. "Ateşkes Hamas için bir hediye olur." diyen Clinton, bunun mümkün olmadığını söyledi.

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