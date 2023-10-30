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Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton Gazze'de ateşkese karşı çıktı

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Giriş: 30.10.2023 19:58
Güncelleme:30.10.2023 19:58
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze için ateşkes çağrılarına karşı çıktı. "Ateşkes Hamas için bir hediye olur." diyen Clinton, bunun mümkün olmadığını söyledi.
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