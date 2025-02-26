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Esir krizi çözüldü! İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

Esir krizi çözüldü! İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 09:13
Geçtiğimiz günlerde Hamas ve İsrail arasındaki 7. esir takası sekteye uğramıştı. Hamas 6 İsrailli rehineyi teslim etse de, İsrail karşılığındaki 600'den fazla Filistinliyi serbest bırakmaktan vazgeçmişti. Arabulucular devreye girdi ve krizi çözüldü. İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı duyruldu.
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Esir krizi çözüldü! İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak
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