26 Şubat 2025, Çarşamba
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Esir krizi çözüldü! İsrail 602 Filistinliyi serbest bırakacak
Geçtiğimiz günlerde Hamas ve İsrail arasındaki 7. esir takası sekteye uğramıştı. Hamas 6 İsrailli rehineyi teslim etse de, İsrail karşılığındaki 600'den fazla Filistinliyi serbest bırakmaktan vazgeçmişti. Arabulucular devreye girdi ve krizi çözüldü. İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı duyruldu.