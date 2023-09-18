Eşine az rastlanır olay! ABD’de F-35 savaş uçağı kayboldu

ABD'de F-35 savaş uçağı, havada arızalandıktan sonra, pilot paraşütle atladı. Ancak takip cihazı bulunmayan uçak kayboldu. Arama çalışmaları bölgedeki iki gölde yoğunlaştı. F-35'in bulunması için halktan yardım da istendi.

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