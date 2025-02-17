17 Şubat 2025, Pazartesi
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Esad'ın oğlu neden buradan video paylaştı? Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor? A Haber o sokakta
Suriye'nin firari devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'da nerede yaşadığı tartışma konusu. Şimdiye kadar kendisinden ve ailesinden hiçbir görüntü ortaya çıkmazken, geçtiğimiz günlerde Esad'ın oğlundan Moskova sokaklarından bir paylaşım geldi. Peki Esad ve ailesi o sokakta mı yaşıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.