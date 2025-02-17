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Haberler Dünya Videoları Esad'ın oğlu neden buradan video paylaştı? Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor? A Haber o sokakta
Esad’ın oğlu neden buradan video paylaştı? Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor? A Haber o sokakta

Esad'ın oğlu neden buradan video paylaştı? Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor? A Haber o sokakta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 15:32
Suriye'nin firari devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'da nerede yaşadığı tartışma konusu. Şimdiye kadar kendisinden ve ailesinden hiçbir görüntü ortaya çıkmazken, geçtiğimiz günlerde Esad'ın oğlundan Moskova sokaklarından bir paylaşım geldi. Peki Esad ve ailesi o sokakta mı yaşıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.
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Esad’ın oğlu neden buradan video paylaştı? Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor? A Haber o sokakta
Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor?
Esad ve ailesi bu sokakta mı yaşıyor?
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