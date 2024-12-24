24 Aralık 2024, Salı
Esad'ın istihbarat merkezi: El Muhaberat yerleşkesi! Şam'da rejimin karanlık noktasını A Haber görüntüledi
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Ahmet Işık, Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejiminin istihbarat merkezi olan El Muhaberat yerleşkesini ilk kez görüntüledi. Rejimin baskı, sorgu ve işkence merkezi olarak bilinen bu yapı, yıllarca Suriye halkının üzerinde korku saldı. Rejimin çökmesinin ardından İsrail tarafından hedef alınan yerleşkede mühimmat, bomba ve silahlar bulundu.