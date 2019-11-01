Esad'dan terör örgütü PKK/YPG'ye birleşme teklifi |Video

Esad'dan terör örgütü PKK/YPG'ye birleşme teklifi... Suriye'de Şam rejiminin ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'ye birleşme teklif ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre terör örgütü bu teklifi kabul etmedi.

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Şam rejiminden gelen

bize katılın teklifini reddettiği kaydedildi.

Birleşme teklifi, Esad rejiminin haber ajansı sana tarafından duyuruldu.

Haber ajansı, Şam'a bağlı savunma bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını aktardı.

Terör örgütü ise internet sitesinden bir cevap yazısı yayınladı. Terör örgütü yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak. Bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceği ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğu savunuldu. Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Resulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı da öğrenildi.