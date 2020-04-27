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Esad rejimi İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
Beşşar Esad rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırı İsrail tarafından düzenlendi.
Füzelerin Lübnan hava sahasından atıldığı iddia edildi. Haberde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıya karşılık vererek, düşman hedeflerden bazılarını düşürdü." ifadelerine yer verildi.
İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
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