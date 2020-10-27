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Ermenistan'a cephede büyük şok! Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu

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Giriş: 27.10.2020 17:34
Güncelleme:27.10.2020 17:41
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan'un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA'ların Harutyunyan'ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı.

Görüntüde Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA'ların Harutyunyan'ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan'ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI
Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

OPERASYONUN BİLANÇOSU
Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.

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