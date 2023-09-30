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Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!

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Giriş: 30.09.2023 15:33
Güncelleme:30.09.2023 15:38
Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü antiterör operasyonu sonrası silah bırakarak bölgeden çekilmek zorunda kalan işgalci Ermeni gruplar, yaşadıkları yenilgiyle saldırılar gerçekleştiriyor. Azerbaycan ve Türkiye'ye olan öfkelerine hakim olamayan Ermeni provokatörler bu kez ABD'de ortaya çıktı. Karabağ'daki yenilgilerinin şokunu atlatamayan bir grup Ermeni, ABD'nin Los Angeles şehrinde Türk diplomat ve bürokratlara saldırdı.
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