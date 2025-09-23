23 Eylül 2025, Salı

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. BM Genel Kurulu’na bugün hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres ayaküstü kısa sohbetin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
