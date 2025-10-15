15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı
Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı

Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 10:35
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğe kül püskürttü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü
SDG ile Şam arasında ön anlaşma!
SDG ile Şam arasında ön anlaşma!
Yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı
Yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı
Dev dalga turistleri okyanusa sürükledi
Dev dalga turistleri okyanusa sürükledi
AB’den yine çifte standart!
AB’den yine çifte standart!
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
Refah Sınır Kapısı açılıyor!
İsrail, FİFA’dan atılsın
"İsrail, FİFA’dan atılsın"
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
ABD Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu!
KKTC Meclisi’nden tarihi karar!
KKTC Meclisi'nden tarihi karar!
Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınacak
AB, Srebrenitsa Soykırımı’nı her zaman hatırlayacak
"AB, Srebrenitsa Soykırımı'nı her zaman hatırlayacak"
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
ABD ile Rusya arasında Tomahawk gerilimi!
Daha Fazla Video Göster