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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

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Giriş: 13.01.2022 13:14
Suudi Arabistan'ın batısında etkili olan şiddetli kar yağışı, büyük kısmı çölden oluşan Bedir kentinin çehresini değiştirdi. Kum tepeleri yerini beyaz örtüye bırakınca karın keyfini çıkarmak isteyenler çöle akın etti.
Ender görülen doğa olayı ENDER GÖRÜLEN DOĞA OLAYI
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Ender görülen doğa olayı
Ender görülen doğa olayı
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