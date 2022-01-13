13 Ocak 2022, Perşembe
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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı
Suudi Arabistan'ın batısında etkili olan şiddetli kar yağışı, büyük kısmı çölden oluşan Bedir kentinin çehresini değiştirdi. Kum tepeleri yerini beyaz örtüye bırakınca karın keyfini çıkarmak isteyenler çöle akın etti.