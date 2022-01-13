Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Orta Doğu ülkesi Suudi Arabistan'da ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Bedir kentindeki uçsuz bucaksız çöle kar yağdı. Kum tepeleri yerini kalın bir kar tabakasına bıraktı. Nadir manzara drone kamerasıyla havadan böyle görüntülendi. Beyaz örtüye alışık olmayan kent sakinleri de karın keyfini çıkarmak için soluğu çölde aldı. Diğer yandan ana yollarda oluşan gizli buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Suud yetkililer gerekli önlemler alınmadan araçla yola çıkılmamasını talep etti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN