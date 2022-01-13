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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Suudi Arabistan'ın batısında etkili olan şiddetli kar yağışı, büyük kısmı çölden oluşan Bedir kentinin çehresini değiştirdi. Kum tepeleri yerini beyaz örtüye bırakınca karın keyfini çıkarmak isteyenler çöle akın etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 13:15
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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Orta Doğu ülkesi Suudi Arabistan'da ender görülen bir doğa olayı yaşandı.

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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Bedir kentindeki uçsuz bucaksız çöle kar yağdı.

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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Kum tepeleri yerini kalın bir kar tabakasına bıraktı.

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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Nadir manzara drone kamerasıyla havadan böyle görüntülendi. Beyaz örtüye alışık olmayan kent sakinleri de karın keyfini çıkarmak için soluğu çölde aldı.

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Ender görülen doğa olayı! Çöle kar yağdı

Diğer yandan ana yollarda oluşan gizli buzlanma trafik kazalarını da beraberinde getirdi.