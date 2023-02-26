26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Emmanuel Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale

Emmanuel Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2023 15:02
Macron, katıldığı fuarda yine protesto edildi. Göstericilerden biri, saçından tutularak dışarı çıkarıldı.
Macron’u protesto etti sert müdahale uğradı
Macron'u protesto etti sert müdahale uğradı
BM Temsilcisi Beasley’den flaş sözler
BM Temsilcisi Beasley'den flaş sözler
Pakistan’da patlama! Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da patlama! Ölü ve yaralılar var
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
2 bin çete üyesi böyle nakledildi
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Hollanda’dan Türkiye’ye destek!
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
ABD’de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
ABD'de kırmızı alarm: 3 gün sürecek
Tacikistan’da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Tacikistan'da 7,2 büyüklüğünde deprem!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Joe Biden yine bildiğiniz gibi!
Biden Kiev’deyken Putin ’şeytan’ı ateşledi!
Biden Kiev'deyken Putin 'şeytan'ı ateşledi!
Putin’den ulusa sesleniş
Putin’den ulusa sesleniş
Milad Kulesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
Milad Kulesi Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı
Daha Fazla Video Göster