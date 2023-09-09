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Elon Musk'tan aylar sonra "Starlink" itirafı! Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısını önlemek için sistemi kapattı

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 09:35
Multi milyarder Elon Musk, Rusya-Ukrayna savaşına yaptığı sürpriz müdahale ile gündemde. Musk, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısını önlemek için Starlink uydu hizmetini durdurduğunu kabul etti. Peki Elon Musk'ın Ukrayna'nın Rusya saldırısını engellemesi nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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