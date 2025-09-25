Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü

Ekvador'un kuzeyindeki Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Yetkililer, çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, isyanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ekvador hükümeti, hapishanelerdeki isyanlardan çeteleri sorumlu tutarak, bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışan çetelerin savaşının isyana neden olduğunu ifade etti. Öte yandan Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

