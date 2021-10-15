15 Ekim 2021, Cuma
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Ekonomik kriz İtalya'yı da vurdu! Alitalia son uçuşunu yaptı
Dünyayı derinden etkileyen küresel kriz İngiltere ve ABD'den sonra İtalya'yı da vurdu. İtalya'nın önemli havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı. İtalyan hükümetlerin birçok kez iflastan kurtardığı Alitalia, ülkenin de zor bir dönemden geçmesiyle uçuşlarını bitirdi.