"Efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya iniyor!

Taliban'ın Afganistan'da yeniden yönetime gelmesiyle birlikte ülkede, direniş hareketi başladı. Taliban'ın henüz ele geçiremediği Pençşir'de toplanan afgan askerler yeni direnişin fitilini ateşledi. Direnişin başındaki isim ise efsane komutan olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih... Taliban'a karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan ve "Efsane komutan" olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın ‘Pencşir Aslanı’ olarak anılan 32 yaşındaki oğlu Amrullah Salih, Taliban’la mücadeleye hazırlanıyor. Afgan- Sovyet savaşının efsane komutanlarından Ahmed Şah Mesud, Taliban ve El Kaide’yle de mücadele ediyordu. 9 Eylül 2001’de bombalı bir saldırıyla öldürüldü. Taliban ve El Kaide’nin önü daha da açıldı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a karşı direnişin fitili Pençşir'de yakıldı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği, binlerce sivilin de kaçmaya çalıştığı Afganistan'ın Pencşir vilayetinde direniş hareketi başlatıldı.

Hükümetin ağır silahları sevk ettiği vilayet adeta direnişin son kalesi konumunda.

Kabil'e 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen görüntülerde ise hükümete ait helikopter ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.

Aynı görüntülerde Afgan güvenlik güçlerine ait humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı anlar kayda geçti.

DİRENİŞİN KİLİT İSMİ "EFSANE KOMUTAN"IN OĞLU

Pecşir'deki direnişin kilit ismi ise, sovyetlere karşı savaşan ve taliban'a direniş başlatan "efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih.

Taliban'dan kaçan Afganistan askerleri ve milisleri, kendisini geçici başkan ilan eden Devlet Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'i lider kabul ediyor.

Ahmet Mesud, uluslararası basına yazdığı mektupta "Köleliği reddeden tüm özgür Afganlar'ı, ülkemizin ızdırap içindeki son özgür kalesi olan pençşir'de bana katılmaya çağırıyorum" dedi.

TALİBAN KARŞITI PROTESTO: 3 KİŞİ ÖLDÜ

Pencşir'de direniş hareketi güçlenirken Celalabad'da da taliban karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular afganistan bayrağı açarak yürüdü.

Taliban'ın protestocuların dağılması için ateş açtığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

"KASAP BARADAR" 20 YIL SONRA AFGANİSTAN'DA

Ülkede direniş yavaş yavaş güçlenirken Taliban'ın kurucularından "Kasap Baradar" lakaplı Molla Abdulgani baradar ve heyeti 20 yıl sonra Afganistan'a geri döndü.

Katar'dan Kandahar'a gelen Baradar'ı, havalimanında destekçileri sevinç gösterileri içinde karşıladı.

Taliban'ın kurucuları arasında yer alan 53 yaşındaki Baradar'ın Afganistan'ın yeni lideri olması bekleniyor.