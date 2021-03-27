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Dünyada kaos ve seçim belirsizlikleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2021 11:05
Güncelleme:27.03.2021 11:06
Avrupa genelinde milyonlarca seçmen 2021 yılı sandık başına gidecek. Seçimler koronavirüs salgını nedeniyle zor zamanlar geçiren eski kıtanın siyasi manzarasını sarsma potansiyeline sahip. Salgın 2020'de olduğu gibi önümüzdeki seçimleri de tehdit edebilir, ancak bazı şeyler kesinliğini koruyor. Uzun zamandır Almanya'nın ve birçok yönden Avrupa'nın lideri olan Angela Merkel istifa etmeye hazırlanırken, diğer üst düzey politikacılar salgın sırasında sergiledikleri performansla birlikte esasen referandum niteliğinde seçimlerle karşı karşıya. Bu durum Avrupa'nın geleceğini nasıl etkileyecek?
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