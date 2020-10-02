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Donald Trump’ın sağlık durumu nasıl? Son durumuna ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama

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Giriş: 02.10.2020 18:41
Güncelleme:02.10.2020 19:01
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın corona virüse yakalanmasının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. 74 yaşındaki başkanın hafif semptomlar gösterdiği ve hastalığın görevine devam etmesine engel teşkil etmediği bildirildi. Bu şok haber sonrasıABD semanlarında 'kıyamet günü uçakları' olarak bilenen E-6B Mercury uçakları peş peşe havalandı. Peki, yaşananlar ne anlama geliyor? ABD başkanlık seçimlerini bu durum nasıl etkileyecek? Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar, ABD'de yaşananları A Haber canlı yayınında aktardı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, corona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif semptomlar gösterdiğini açıkladı.

Meadows, "Amerikan halkı, başkanlarının çok uzun bir süre görevde olacağı konusunda rahat olabilir. Trump'ın morali iyi ve görevinin başında. Onun hızlı bir şekilde iyileşeceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.

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