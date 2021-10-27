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Donald Trump'ın oğlu Alec Baldwin'in talihsiz olayını fırsata çevirdi

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Giriş: 27.10.2021 16:08
Dünya, ünlü oyuncu Alec Baldwin'in setinde yaşanan ölümü konuşuyor. Trump ailesiyse, Baldwin'in büyük ilgi çeken Donald Trump parodisini unutamadı. ABD eski Başkanı'n'ın oğlu Donald Trump Jr. talihsiz olayı fırsata çevirdi. Sahip olduğu online mağazada bir tişörtü satışa çıkardı. Tişörtte "silahlar insanları öldürmez; Alec Baldwin insanları öldürür" yazıyor. 28 dolardan satılan tişörte sosyal medyada tepki gösterenler oldu, ilgi gösterenler de Alec Baldwin'in Donald Trump taklidi yaptığı Saturday Night Live, ABD'de uzun yıllardır yayınlanan ve yüksek reytinglere sahip bir program. Ancak Baldwin'in taklitleri, eski Başkan'ın hoşuna gitmiyordu.
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