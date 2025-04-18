18 Nisan 2025, Cuma
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Donald Trump: Fed başkanı Powell görevden alınsın
ABD Başkanı Trump, kendi hesabından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'a sert eleştiriler yönelterek görevine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD’den detayları aktarırken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de önemli değerlendirmelerde bulundu.