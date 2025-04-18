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Donald Trump: Fed başkanı Powell görevden alınsın

Donald Trump: Fed başkanı Powell görevden alınsın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 10:02
ABD Başkanı Trump, kendi hesabından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'a sert eleştiriler yönelterek görevine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD’den detayları aktarırken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Donald Trump: Fed başkanı Powell görevden alınsın
FED başkanı Powell görevden alınsın
"FED başkanı Powell görevden alınsın"
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