Donald Trump: Fed başkanı Powell görevden alınsın

ABD Başkanı Trump, kendi hesabından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'a sert eleştiriler yönelterek görevine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD’den detayları aktarırken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de önemli değerlendirmelerde bulundu.

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