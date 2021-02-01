01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor! Çin vur emri verdi Japonya alarma geçti

Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor! Çin vur emri verdi Japonya alarma geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2021 10:36
Güncelleme:01.02.2021 10:45
Çin'in egemenlik sınırlarını ihlal eden tüm unsurların vurulmasına yönelik talimatı, Japonya'da alarm seviyesini yükseltti. Bölgede hızla tırmanan gerilim nedeniyle Tokyo yönetiminin askeri hazırlık içerisine girdiği iddia edildi.

Çin'in egemenlik sınırlarını ihlal eden tüm unsurların vurulmasına yönelik talimatı, Japonya'da alarm seviyesini yükseltti. Bölgede hızla tırmanan gerilim nedeniyle Tokyo yönetiminin askeri hazırlık içerisine girdiği iddia edildi.

Çinin vur emri Japonyayı alarma geçirdi ÇİN'İN VUR EMRİ JAPONYA'YI ALARMA GEÇİRDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sular ısınıyor! Çin vur emri verdi
Sular ısınıyor! Çin vur emri verdi
Myanmar'da askeri darbe
Myanmar'da askeri darbe
Ay halkası kamerada
"Ay halkası" kamerada
Tarihi esere maske çizdiler
Tarihi esere maske çizdiler
Korkunç kaza! Böyle parçalandı
Korkunç kaza! Böyle parçalandı
Karadeniz’de Rusya-ABD gerilimi!
Karadeniz’de Rusya-ABD gerilimi!
Afrin'de bombalı terör saldırısı! İlk görüntüler
Afrin'de bombalı terör saldırısı! İlk görüntüler
Ayaklı kovan görenleri şaşkına çevirdi
Ayaklı kovan görenleri şaşkına çevirdi
İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!
İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!
Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü!
Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü!
Çin seddine kar yağdı
Çin seddine kar yağdı
Dünya diken üstünde! Rusya füzeleri hazırladı
Dünya diken üstünde! Rusya füzeleri hazırladı
Daha Fazla Video Göster