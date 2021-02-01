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Doğu Çin Denizi'nde sular ısınıyor! Çin vur emri verdi Japonya alarma geçti
Çin'in egemenlik sınırlarını ihlal eden tüm unsurların vurulmasına yönelik talimatı, Japonya'da alarm seviyesini yükseltti. Bölgede hızla tırmanan gerilim nedeniyle Tokyo yönetiminin askeri hazırlık içerisine girdiği iddia edildi.
Çin'in egemenlik sınırlarını ihlal eden tüm unsurların vurulmasına yönelik talimatı, Japonya'da alarm seviyesini yükseltti. Bölgede hızla tırmanan gerilim nedeniyle Tokyo yönetiminin askeri hazırlık içerisine girdiği iddia edildi.