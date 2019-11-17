Dişlerini tek tek söktüler! Kediye yapılan işkenceye sosyal medyada tepki yağdı |Video

Rusya'nın Belgorod şehrinde hayvanseverler tarafından bulunan bir kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü tespit edildi. Veteriner kliniğine getirilen kedinin tedavi altına alındı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, Rusya'nın Belgorod şehrinde meydana geldi.

Kedinin getirildiği veteriner kliniğinden yapılan açıklamada, kediye ilk başta bir aracın çarptığını düşündükleri, daha sonra yapılan muayenede kedinin tüm dişlerinin tek tek söküldüğü ve başından yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin polisin soruşturma başlattığı duyuruldu.