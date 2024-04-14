14 Nisan 2024, Pazar
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Dışişlerinden itidal çağrısı: Hadise öncesi İran ve ABD makamlarına itidal çağrısı yaptık
Dışişleri Bakanlığından yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı “Hadise öncesi İran ve ABD makamlarına itidal çağrısı yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir” açıklamasında bulundular. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu yapılan açıklama hakkında detayları aktardı.