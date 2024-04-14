14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dışişlerinden itidal çağrısı: Hadise öncesi İran ve ABD makamlarına itidal çağrısı yaptık

Dışişlerinden itidal çağrısı: Hadise öncesi İran ve ABD makamlarına itidal çağrısı yaptık

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 17:52
Dışişleri Bakanlığından yeni açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı “Hadise öncesi İran ve ABD makamlarına itidal çağrısı yapıldı ve sayın Cumhurbaşkanımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir” açıklamasında bulundular. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu yapılan açıklama hakkında detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişlerinden itidal çağrısı!
Dışişlerinden itidal çağrısı!
İran’ın fırlattığı füzenin parçası boş araziye düştü
İran'ın fırlattığı füzenin parçası boş araziye düştü
İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!
İran saldırısı hava trafiğini etkiledi!
Kudüs’te patlama sesleri
Kudüs'te patlama sesleri
İran’da misilleme kutlaması!
İran'da "misilleme" kutlaması!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İsrail kabinesi sığınakta toplandı!
İran’dan İsrail’e ’balistik füze’ saldırısı!
İran'dan İsrail'e 'balistik füze' saldırısı!
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İsrail-İran savaşı an meselesi mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
İran İsrail gerilimi sahaya iner mi?
Misilleme her an gerçekleşebilir
"Misilleme her an gerçekleşebilir"
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Orta Doğu’da sıcak saatler! Hizbullah, İsrail’e füze yağdırdı
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Teleferik mahsur kalanlar böyle kurtarıldı!
Daha Fazla Video Göster