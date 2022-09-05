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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız

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Giriş: 05.09.2022 21:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Suriye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "Suriye'de siyasi bir çözüme kavuşmak için çabaları artırmaya hazırız." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Fransa'nın sömürgecilik geçmişine ilişkin "Afrika'da tutmadı. Geçmişten ders almalısınız" dedi.
Suriye için çabaları artırmaya hazırız
"Suriye için çabaları artırmaya hazırız"
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