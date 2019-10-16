16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.10.2019

Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı |Video

Rusya'da çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü. Sanığı linç edilmekten polis kurtardı.

Rusya'nın Arhangelsk kentinde, çocukları taciz ettiği ve kadınlara bıçakla saldırdığı iddia edilen bir adam, yerel halk tarafından bir sokak direğine bağlanarak dakikalarca dövüldü.

Yerel medya, kızgın halkın ifadelerine göre, adamın çocuklara ve kadınlara dokunduğu, bazılarını ise bıçakla kovaladığını yazdı.

Direğe bağlanan adam, polis tarafından yerel halkın elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
Direğe bağlanan tacizciyi linçten polis kurtardı
Münbiç'te kadın kılığına giren YPG'li yakalandı
Münbiç'te kadın kılığına giren YPG'li yakalandı
Uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu
Uyuşturucu taşıyan kedi ortadan kayboldu
Hain tuzak son anda fark edildi
Hain tuzak son anda fark edildi
ABD'li uzmandan terör örgütü itirafı
ABD'li uzmandan terör örgütü itirafı
PKK/YPG tutuklu DEAŞ'lıları serbest bıraktı
PKK/YPG tutuklu DEAŞ'lıları serbest bıraktı
Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Rusya'dan Münbiç açıklaması
Rusya'dan Münbiç açıklaması
FETÖ'cü hainden küstah 'Barış Pınarı' açıklaması
FETÖ'cü hainden küstah 'Barış Pınarı' açıklaması
PKK/YPG'li terörist masum çocuğu kurşuna dizdi +18
PKK/YPG'li terörist masum çocuğu kurşuna dizdi +18
Tartışmalar patladı! Milli marş krizi
Tartışmalar patladı! Milli marş krizi
ABD'li televizyondan 'Barış Pınarı'na karşı algı operasyonu!
ABD'li televizyondan 'Barış Pınarı'na karşı algı operasyonu!
Daha Fazla Video Göster