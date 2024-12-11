Dervik lider Esad’ın evi görüntülendi!

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ailesi ile birlikte yaşadığı ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi. Esad’ın evinin yanında ise babası Hafız Esad’ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor. Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Esad ve ailesinin Şam’dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. Evde, Esad ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

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