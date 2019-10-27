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27.10.2019

"DEAŞ ve El Kaide ABD desteğiyle ortaya çıkmış örgütlerdir"

ABD Başkanı Trump'ın canlı yayındaki "Bağdadi öldürüldü" açıklamalarını A Haber canlı yayınında yorumlayan Akademisyen Bahadır Bumin Özarslan, "Bu yapılar etkisizleşse bile başka bir coğrafyada başka bir yerde ortaya çıkabilir. Bu tip terör örgütleri sonsuza kadar söndürme ihtimali çok düşük. Dediğimiz gibi uykuya yatırılabilir ayrı. Fakat şunu da unutmayalım, Gerek DEAŞ olsun gerekse öncesinde El-Kaide olsun bunların hepsi çok daha geriye bakarsak hep Amerikan desteğiyle ortaya çıkmış örgütler. Bunu da atlamayalım" diye konuştu."

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