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Dağların zirvesinden 11 ton çöp ve 4 ceset çıktı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.06.2024 17:27
Aralarında Everest Dağı’nın da bulunduğu Himalayalar'da yıllık bakım yapıldı. Yetkililer 11 ton çöp toplandığını açıkladı. Şaşırtıcı kısım ise temizlik sırasında görevlilerin 4 ceset ve 1 iskelet de bulmasıydı.
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11 ton çöp ve 4 ceset çıktı
11 ton çöp ve 4 ceset çıktı
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