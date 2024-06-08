Dağların zirvesinden 11 ton çöp ve 4 ceset çıktı

Aralarında Everest Dağı’nın da bulunduğu Himalayalar'da yıllık bakım yapıldı. Yetkililer 11 ton çöp toplandığını açıkladı. Şaşırtıcı kısım ise temizlik sırasında görevlilerin 4 ceset ve 1 iskelet de bulmasıydı.

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