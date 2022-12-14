14 Aralık 2022, Çarşamba
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Covid-19'un kaynağı burası mı? İngiliz bilim adamı mağaradan görüntü paylaştı
İngiliz bir bilim insanı Covid-19'un kaynağının Tayland'daki bir mağara olduğunu öne sürdü. ABD Ulusal Alerji ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin yakın arkadaşı olan ve Çin'deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü'nü fonlayan Dr. Peter Dazsak, yarasalarla dolu mağaradan çeşitli paylaşımlar yaparak, burayı pandeminin nükleer çekirdeği olarak tanımladı.