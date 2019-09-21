BİZE ULAŞIN
21.09.2019
Çinli turistleri taşıyan otobüs takla attı! Ölü ve yaralılar var |Video
Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi.
31 kişinin içinde bulunduğu tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs takla attıktan sonra durdu.
ABD medyası 30 Çinli turistin bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında otobüsün sürücüsünün de bulunduğu 12'si ağır, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.