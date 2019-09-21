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21.09.2019

Çinli turistleri taşıyan otobüs takla attı! Ölü ve yaralılar var |Video

Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü takla attı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, ABD'nin Utah eyaletindeki Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınındaki karayolunda meydana geldi.

31 kişinin içinde bulunduğu tur otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs takla attıktan sonra durdu.

ABD medyası 30 Çinli turistin bulunduğu araçta 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında otobüsün sürücüsünün de bulunduğu 12'si ağır, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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