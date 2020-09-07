Çin'in uzaya gönderdiği uydunun iticileri kasabaya düştü

Çin, gün içerisinde uzaya gönderdiği uydunun iticilerinin bir köye düşmesiyle sarsıldı. Long March 4B uydusunun iticileri bir okulun yanına düşerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çin'in bugün uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

OKUL YAKININA DÜŞTÜ

Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.

Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir dumanın yükseldiğini duyurdu. Kazada şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.