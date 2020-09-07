08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin'in uzaya gönderdiği uydunun iticileri kasabaya düştü

Çin'in uzaya gönderdiği uydunun iticileri kasabaya düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2020 23:21
Güncelleme:07.09.2020 23:22
Çin, gün içerisinde uzaya gönderdiği uydunun iticilerinin bir köye düşmesiyle sarsıldı. Long March 4B uydusunun iticileri bir okulun yanına düşerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çin'in bugün uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticilerinden biri kasabaya düştü ve patladı. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

OKUL YAKININA DÜŞTÜ

Çin tarafından uzaya gönderilen Long March 4B uydusunun iticilerinden biri ülkenin Şansi bölgesindeki Gaoyao kasabasına düştü. İticinin havada yön değiştirerek bir kasabadaki bir okula doğru yöneldiği ardından okulun yakınlarındaki bir noktaya düştüğü aktarıldı.

Çin medyası, iticinin düştükten sonra patladığını ve patlamanın ardından gökyüzüne turuncu bir dumanın yükseldiğini duyurdu. Kazada şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Uydunun iticileri kasabaya düştü
Uydunun iticileri kasabaya düştü
Selfie çekeyim derken...
Selfie çekeyim derken...
Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
Son dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
İsrail Mescid-i Aksa'ya hoparlör yerleştirdi
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
Trende maske kavgası
Trende maske kavgası
Askerin omzunda patlayıp...
Askerin omzunda patlayıp...
Vucic'ten ne imzaladım ben bakışı
Vucic'ten "ne imzaladım ben" bakışı
ABD NATO'dan çıkacak!
"ABD NATO'dan çıkacak!"
Ailesi o görüntüleri yayınladı!
Ailesi o görüntüleri yayınladı!
Mossad'ın eski yetkilisinden İsrail-BAE itirafı
Mossad'ın eski yetkilisinden İsrail-BAE itirafı
Daha Fazla Video Göster